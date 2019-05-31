В состав ВХЛ вошли четыре новых клуба

Сегодня, 31 мая, в Сочи состоялось совещание руководителей клубов ВХЛ по итогам завершившегося сезона, информирует официальный сайт лиги.



На совещании присутствовали исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, управляющий директор ВХЛ Кирилл Пафифов, другие представители ФХР и ВХЛ и руководители клубов лиги.



Совещание началось с представления новых клубов, вступающих в Высшую хоккейную лигу в сезоне-2019/20: «Динамо» (Тверь), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан) и «Хумо» (Ташкент, Узбекистан). Новобранец появится и в Первенстве ВХЛ — туда вступает ХК «Оренбург».

Была представлена новая структура проведения чемпионата — в ВХЛ будет введено деление по дивизионам и конференциям. Группы формируются с учётом логистики в целях оптимизации расходов клубов. Структура Лиги и календарь будут обнародованы в июле.