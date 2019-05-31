Кровопусков: фарм-клуб московского «Динамо» в ВХЛ будет базироваться в Твери

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков объявил о восстановлении фарм-клуба в ВХЛ. В сезоне-2019/20 тверское «Динамо» будет базироваться в спортивном комплексе «Юбилейный», который соответствует всем аспектам регламента. В прошедшем сезоне фарм-клубом «Динамо» был воронежский «Буран».



«Я рад сообщить вам о восстановлении фарм-клуба «Динамо» в Высшей хоккейной лиге. От руководства клуба и себя лично хочу поздравить всех болельщиков и жителей Твери с возвращением большого хоккея в старинный город», — цитирует Кровопускова официальный сайт московского клуба.



В конце апреля состоялась встреча Кровопускова и губернатора Тверской области Игоря Руденя, в ходе которой обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества и развития хоккея в регионе.