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Владимир Тарасенко не принял участия в тренировке «Сент-Луиса»

Владимир Тарасенко не принял участия в тренировке «Сент-Луиса»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустил тренировочное занятие, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Роузен.

Кроме того, досрочно со льда ушёл нападающий Джейден Шварц. Форвард Зак Сэнфорд работал в четвёртом звене на месте Оскара Сундквиста, дисквалифицированного на третий матч серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

В нынешнем плей-офф 27-летний Тарасенко провёл 21 матч. На его счету 10 заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «–3». Голевая серия российского форварда насчитывает уже четыре игры.

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.

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