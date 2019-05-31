Владимир Тарасенко не принял участия в тренировке «Сент-Луиса»
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустил тренировочное занятие, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Роузен.
Кроме того, досрочно со льда ушёл нападающий Джейден Шварц. Форвард Зак Сэнфорд работал в четвёртом звене на месте Оскара Сундквиста, дисквалифицированного на третий матч серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
В нынешнем плей-офф 27-летний Тарасенко провёл 21 матч. На его счету 10 заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «–3». Голевая серия российского форварда насчитывает уже четыре игры.
Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.
Тарасенко забросил 32-ю шайбу в плей-офф НХЛ и приблизился к результату Буре
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