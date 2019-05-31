«Трактор» заключил контракт с экс-форвардом «Коламбуса» Лукашем Седлаком
«Трактор» подписал контракт с нападающим Лукашем Седлаком, информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
В сезоне-2018/19 26-летний Седлак провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Коламбус Блю Джекетс». На его счету четыре заброшенные шайбы и две результативные передачи при показателе полезности «–5». Чешский хоккеист провёл в «Коламбусе» три сезона. Всего в НХЛ на его счету 162 матча, в которых он набрал 27 (15+12) очков. Седлак выбран «мундирами» на драфте-2011 под 158-м номером.
В сезоне-2018/19 челябинский клуб вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Автомобилисту» со счётом 0-4. В межсезонье новым главным тренером «Трактора» назначен Петерис Скудра.
Гендиректор «Трактора»: хотели вернуть Гатиятулина, но у него контракт
- 31 мая 2019
-
21:43
-
21:35
-
21:11
-
21:02
-
20:27
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:34
-
18:19
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:33
-
17:18
-
17:08
-
16:51
-
16:36
-
16:08
-
15:55
-
15:31
-
15:01
-
14:36
-
14:31
-
14:26
-
14:15
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:03
-
12:40
-
12:30
-
12:10
Партнерский контент