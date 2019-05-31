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«Трактор» заключил контракт с экс-форвардом «Коламбуса» Лукашем Седлаком

«Трактор» заключил контракт с экс-форвардом «Коламбуса» Лукашем Седлаком
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» подписал контракт с нападающим Лукашем Седлаком, информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В сезоне-2018/19 26-летний Седлак провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Коламбус Блю Джекетс». На его счету четыре заброшенные шайбы и две результативные передачи при показателе полезности «–5». Чешский хоккеист провёл в «Коламбусе» три сезона. Всего в НХЛ на его счету 162 матча, в которых он набрал 27 (15+12) очков. Седлак выбран «мундирами» на драфте-2011 под 158-м номером.

В сезоне-2018/19 челябинский клуб вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Автомобилисту» со счётом 0-4. В межсезонье новым главным тренером «Трактора» назначен Петерис Скудра.

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