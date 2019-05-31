Видгоф: легионеры должны быть лидерами, с таким прицелом приобрели Седлака

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал подписание двухлетнего контракта с нападающим Лукашем Седлаком.
«Долго и кропотливо искали игрока на легионерскую позицию. Иностранцы должны быть не просто частью команды, а её лидерами. Именно с таким прицелом мы подписали двухлетний контракт с нападающим Лукашем Седлаком. За его плечами опыт игры в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». Желаем Лукашу ярко проявить себя в «Тракторе» на радость болельщикам», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.
В сезоне-2018/19 26-летний Седлак провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Коламбус Блю Джекетс». На его счету четыре заброшенные шайбы и две результативные передачи при показателе полезности «–5».
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