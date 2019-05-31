«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Брынцевым
«Нефтехимик» продлил на два года контракт с защитником Александром Брынцевым, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
24-летний игрок обороны выступает в основном составе «волков» с сезона-2013/14. За это время провёл в Континентальной хоккейной лиге 264 игры и набрал 40 (4+36) очков.
В сезоне-2018/19 хоккеист принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, отметившись 12 результативными передачами. Кроме того, он заработал показатель полезности «–9» и 22 минуты штрафа.
По итогам минувшего сезона «волкам» не удалось попасть в плей-офф. Клуб из Нижнекамска занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 62 матчах «Нефтехимик» набрал 52 очка, отстав от зоны плей-офф на шесть очков.
«Нефтехимик» подписал контракт с Александром Черниковым
«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке
«Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.
- 31 мая 2019
-
21:35
-
21:11
-
21:02
-
20:27
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:34
-
18:19
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:33
-
17:18
-
17:08
-
16:51
-
16:36
-
16:08
-
15:55
-
15:31
-
15:01
-
14:36
-
14:31
-
14:26
-
14:15
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:03
-
12:40
-
12:30
-
12:10
-
11:52
Партнерский контент