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«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Брынцевым

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Брынцевым
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» продлил на два года контракт с защитником Александром Брынцевым, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

24-летний игрок обороны выступает в основном составе «волков» с сезона-2013/14. За это время провёл в Континентальной хоккейной лиге 264 игры и набрал 40 (4+36) очков.

В сезоне-2018/19 хоккеист принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, отметившись 12 результативными передачами. Кроме того, он заработал показатель полезности «–9» и 22 минуты штрафа.

По итогам минувшего сезона «волкам» не удалось попасть в плей-офф. Клуб из Нижнекамска занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 62 матчах «Нефтехимик» набрал 52 очка, отстав от зоны плей-офф на шесть очков.

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