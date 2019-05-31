Чемпион мира 2019 года Кивиранта подписал контракт с «Далласом»

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Кивиранта подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз», информирует официальный сайт «звёзд».



23-летний форвард провёл сезон-2018/19 в составе финского клуба «Ваасан». На его счету 16 заброшенных шайб и 15 результативных передач в 48 матчах. Кивиранта занял третье место в списке клубных снайперов и заработал показатель полезности «+12». За пять лет, проведённых в составе «Ваасана», Йоэль набрал 114 (60+54) очков.



Кивиранта помог сборной Финляндии завоевать золотые медали на чемпионате мира в Словакии. Он провёл девять матчей на турнире и набрал 3 (2+1) очка, отметившись победным голом в игре со сборной Франции на групповой стадии.