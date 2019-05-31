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Московское «Динамо» расторгло контракты с Мозером и Закриссоном

Московское «Динамо» расторгло контракты с Мозером и Закриссоном
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» расторгло контракты с нападающими Евгением Мозером и Патриком Закриссоном, информирует официальный сайт клуба.

26-летний Мозер провёл в команде один сезон, сыграл в 66 матчах и набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «–6». 32-летний Закриссон сыграл также один сезон за бело-голубых, провёл на льду 49 матчей и набрал 20 (8+12) очков при показателе полезности «–3».

В сезоне-2018/19 «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова обыграли «Йокерит» со счётом 4-2, а затем проиграли в пяти матчах будущему чемпиону — ЦСКА. В межсезонье новым генеральным директором клуба стал Евгений Кровопусков.

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