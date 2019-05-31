Восьмая «Русская классика» пройдёт в Тюмени

«Русская классика» в сезоне-2019/20 пройдёт в Тюмени. Об этом сообщил на совещании руководителей ВХЛ и клубов лиги президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Матч «Русской классики» под открытым небом — традиционное мероприятие ВХЛ, в рамках которого две команды играют матч регулярного чемпионата на улице. Ранее «Русская классика» проводилась в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери, Москве, Кургане и Альметьевске. В минувшем сезоне в «Русской классике», которая прошла в Альметьевске, «Нефтяник» обыграл в серии буллитов хоккеистов «Тороса» со счётом 3:2.
Тюменский «Рубин» в сезоне-2018/19 вышел в финал Кубка Петрова, где проиграл чемпионский титул «Сарыарке». В сезоне-2017/18 «Рубин» обыграл в «Русской классике» «Зауралье» со счётом 4:0.
- 31 мая 2019
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