Защитники Кирилл Лямин и Михаил Григорьев заключили контракты с московским «Динамо», информирует в своём «инстаграме» хоккейное агентство Winners. Соглашения с игроками рассчитаны на один год.



В минувшем сезоне Лямин защищал цвета «Автомобилиста», в составе которого забросил две шайбы и оформил пять голевых передач в 43 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+6». В плей-офф результативными действиями не отметился, однако завершил кубковый этап с показателем полезности «+4». Сезон-2017/18 Кирилл также провёл в составе клуба из Екатеринбурга.



На счету Григорьева 8 (1+7) очков и показатель полезности «+3» в 30 играх регулярки за московский «Спартак», а также три матча в серии плей-офф.

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