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Пастрняк: Тарасенко — игрок, за кем надо следить особенно внимательно

Пастрняк: Тарасенко — игрок, за кем надо следить особенно внимательно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал, как остановить форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«Первое и самое главное — надо не давать ему бросать. Но сделать это сложно, потому что Тарасенко — просто невероятный игрок. Он особенный. Уникальный. Это один из тех игроков соперника, за кем надо следить особенно внимательно», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

В нынешнем плей-офф 27-летний Тарасенко провёл 21 матч. На его счету 10 заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «–3». Голевая серия российского форварда насчитывает уже четыре игры.

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.

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