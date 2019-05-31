Пастрняк: Тарасенко — игрок, за кем надо следить особенно внимательно

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал, как остановить форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.



«Первое и самое главное — надо не давать ему бросать. Но сделать это сложно, потому что Тарасенко — просто невероятный игрок. Он особенный. Уникальный. Это один из тех игроков соперника, за кем надо следить особенно внимательно», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

В нынешнем плей-офф 27-летний Тарасенко провёл 21 матч. На его счету 10 заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «–3». Голевая серия российского форварда насчитывает уже четыре игры.



Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.