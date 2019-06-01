Михайлов: решение дать Метсоле приз лучшего вратаря останется на совести КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о голкипере ЦСКА Илье Сорокине, который не получил награду лучшему вратарю КХЛ.



«Сорокин не сыграл на ЧМ? Для меня это болезненный вопрос. Сорокин провел безупречный сезон, выиграл «регулярку» и плей-офф КХЛ, взял главный приз как на личном фронте, так и на командном. Казалось, все козыри у него на руках, но… Скажу одно: нам нужно ещё больше уважать свой внутренний чемпионат. Иначе поток отъезжающих в НХЛ станет еще более плотным.



Сорокину не дали награду лучшего вратаря? Пусть это решение останется на совести жюри КХЛ. Тут вообще какая-то нелепица: Сорокин — самый ценный хоккеист лиги, но, получается, не самый ценный как голкипер. Да, Метсола — крепкий вратарь, его возможности известны еще по сезонам в «Амуре», но финна, например, даже не вызывают в сборную. Даже не знаю, как такой выбор прокомментировать», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

Юха Метсола — лучший вратарь КХЛ сезона-2018/19