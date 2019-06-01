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Генменеджер «Филадельфии»: нам нужны один-два вратаря и помощь во все линии

Генменеджер «Филадельфии»: нам нужны один-два вратаря и помощь во все линии
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер поделился мнением о селекционных планах команды.

«Нам пригодится помощь во всех линиях — в обороне, в центре, на флангах. Нам нужен еще один вратарь, а то и два. Задач много. Мы решим их. Какие-то проблемы нам удастся закрыть, подписав игроков лет на шесть, решение других отложим на некоторое время, заключив однолетние контракты. Так мы выиграем время. В следующем году мы точно усилим состав. Надеюсь, сможем найти трёх-четырех хоккеистов в возрасте 26 лет, которые проведут у нас следующие шесть или семь лет. Не знаю, какова вероятность, что у нас это получится. Возможно, нам придётся задействовать запасной вариант.

Мы активно готовимся к выходу на рынок обменов. Когда придёт время, мы проведем переговоры с представителями многих свободных агентов, чтобы узнать, хотят ли они перейти к нам и впишутся ли они в состав. К числу наших плюсов можно отнести хорошие ресурсы, которыми мы располагаем, и место под потолком зарплат. В ближайшем будущем у нас произойдут хорошие перемены. Надеюсь, это случится раньше, а не позже», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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