Источник: «Виннипег» не хочет заключать долгосрочный контракт с Лайне
Североамериканский журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» не хочет заключать долгосрочный контракт с нападающим Патриком Лайне. По имеющейся информации, клуб склоняется к подписанию контракта с финским форвардом сроком на один-два года.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 21-летний Лайне принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 50 (30+20) баллов при показателе полезности «-24» и 42 минутах штрафного времени. В шести играх Кубка Стэнли у финского нападающего три гола, а также одна результативная передача. В предыдущем чемпионате статистика Патрика была более впечатляющей — за регулярку он забросил 44 шайбы и отдал 26 голевых пасов.
- 1 июня 2019
-
11:23
-
10:57
-
10:39
-
10:13
-
09:51
-
09:22
-
08:54
-
08:27
-
08:10
-
05:45
- 31 мая 2019
-
23:59
-
23:31
-
23:02
-
22:49
-
22:23
-
21:43
-
21:35
-
21:11
-
21:02
-
20:27
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:27
-
18:56
-
18:34
-
18:19
-
17:50
-
17:45
-
17:43
-
17:33
-
17:18
-
17:08
-
16:51
-
16:36
Партнерский контент