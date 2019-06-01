Григорьев: спокойно отношусь к уходу в стан принципиального соперника «Спартака»

Защитник Михаил Григорьев прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».
«Переход из стана принципиального соперника? Так исторически сложилось, что у «Спартака» и «Динамо» принципиальное дерби. Абсолютно спокойно к этому отношусь. Сейчас буду по другую сторону баррикад и делаю все для бело-голубых, чтобы в этом дерби команда всегда побеждала. И не только в нем, но и во всех матчах, чтобы завоевать себе Кубок Гагарина.
Настрой? Только кубок! Московское «Динамо» — клуб с большой историей, историей больших побед. Настроен выжимать из себя максимум, чтобы приносить пользу команде и радовать динамовских болельщиков. Мой контракт рассчитан на один год, но я буду делать все от меня зависящее на льду и тренировках, чтобы вместе с клубом добиваться ярких побед и успехов. Думаю, это только начало», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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