Дубас: Марнер — великий хоккеист, он должен играть за «Торонто» всю карьеру
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился мнением о ситуации с форвардом Митчеллом Марнером, который 1 июля может получить статус ограниченно свободного агента.
«Это серьёзная тема. Суть заключается в том, что Митч — великий хоккеист. Мы никогда не скрывали отношения к нему как к человеку и хоккеисту. Он замечательно играл за „Торонто“ и должен играть в нашей команде до завершения карьеры. Митч и его агент Даррен Феррис также говорили об этом. Мы продолжим работать с Дарреном в этом направлении, чтобы прийти к соглашению, достойного того вклада, который Митч вносит в игру команды и которое позволит нам двигаться вперёд», — приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ.
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