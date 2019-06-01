Дубас: Марнер — великий хоккеист, он должен играть за «Торонто» всю карьеру

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился мнением о ситуации с форвардом Митчеллом Марнером, который 1 июля может получить статус ограниченно свободного агента.



«Это серьёзная тема. Суть заключается в том, что Митч — великий хоккеист. Мы никогда не скрывали отношения к нему как к человеку и хоккеисту. Он замечательно играл за „Торонто“ и должен играть в нашей команде до завершения карьеры. Митч и его агент Даррен Феррис также говорили об этом. Мы продолжим работать с Дарреном в этом направлении, чтобы прийти к соглашению, достойного того вклада, который Митч вносит в игру команды и которое позволит нам двигаться вперёд», — приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ.

«Торонто» без русских? Кого нужно обменять, чтобы выиграть Кубок Стэнли Таварес и Мэттьюс, само собой, останутся.