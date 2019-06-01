Экс-нападающий московского «Динамо» Салминен может вернуться в КХЛ
Финский нападающий Сакари Салминен может вернуться в Континентальную хоккейную лигу, информирует Ilta-Sanomat. Как сообщается, 31-летний хоккеист покидает финский клуб «Эссят», активировав заранее оговорённую опцию отъезда в Европу.
В чемпионате-2018/19 Салминен провёл 57 матчей в регулярном чемпионате за ХИФК и «Эссят» и записал на свой счёт 43 (15+28) балла при показателе полезности "-4".
Салминен на протяжении четырёх сезонов выступал в Континентальной хоккейной лиге. Форвард два года защищал цвета нижегородского «Торпедо», позже выступал за финский «Йокерит» и московское «Динамо». Москвичи расторгли контракт с Салминеном досрочно в сезоне-2016/17, хоккеист набрал 8 (2+6) очков в 18 встречах.
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