Президент «Барыса»: у «Номада» в ВХЛ будут самые высокие задачи
Президент астанинского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал вступление хоккейного клуба «Номад» в Высшую хоккейную лигу.
«Это позволит команде проводить матчи на более высоком уровне с большим количеством соперников. К тому же „Номад“ будет играть с иностранными клубами. Всё это приведёт к росту мастерства наших игроков. Постараемся задействовать как можно больше казахстанских хоккеистов. Также у нас есть много талантливых воспитанников нашей ДЮСШ, будем обязательно привлекать их. Несмотря на дебютный сезон, перед командой будут стоять самые высокие задачи. Конечно, главная цель — подготовка игроков для первой команды», — приводит слова функционера Шайба.kz.
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