Галак: Тарасенко бросает здорово, причём использует защитников

Вратарь клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Ярослав Галак поделился мнением об игре лидера «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко. Голкипер высоко оценил игру россиянина и рассказал, как нужно против него играть хоккеистам «Бостона». Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.



«Бросать у него получается и вправду здорово. Он ещё активно использует защитников, чтобы скрывать момент броска. И, конечно, ни в коем случае нельзя давать ему времени и пространства. При их наличии он обязательно забьёт», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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