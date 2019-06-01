Михаил Пашнин перешёл в «Салават Юлаев»
Защитник Михаил Пашнин подписал контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев», информирует официальный «твиттер» уфимской команды. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Соглашение с опытным хоккеистом заключено сроком на один сезон. Напомним, вчера Пашнин расторг контракт с московским ЦСКА.
В минувшем сезоне 30-летний защитник забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+23" и 37 штрафных минутах. В плей-офф Михаил не имел стабильного места в составе и сыграл всего шесть игр.
Защитник выступал за «армейский» клуб с сезона-2017/18. За карьеру в лиге также защищал цвета «Локомотива». В общей сложности принял участие в 493 матчах, в которых набрал 60 (13+47) очков.
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