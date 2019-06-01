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Сушинский — о видео с Кузнецовым: какой-то подлец считался его другом

Сушинский — о видео с Кузнецовым: какой-то подлец считался его другом
Хоккей / КХЛ 0

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский поделился мнением о скандале с Евгением Кузнецовым, который оказался на видео рядом с белым порошком.

«Я увидел этот ролик в день нашего разговора. Мне только сейчас его показали. Но я не знаю, как от этого защищаться. Как такое вообще возможно?

Кузнецов имел какие-то приватные, свои отношения с тем человеком, который это выкладывал. Я уверен на 100 процентов, что он считал этого человека своим другом. Надо просто верить, что таких подлецов будет не так много. А что тут еще придумаешь? Всё делается к чему-то. Проиграла сборная — надо дать какую-то гадость. Выиграли — наверное, такого бы не было. Я думаю, это было запасено уже давно. Сняли ведь ролик ещё год назад. И вот этот человек терпел целый год, чтобы выложить сейчас. Хотя считался его другом.

Он сказал, что это было год назад в Лас-Вегасе. Это никак не связано со сборной России. Наверное, он все сделал правильно. Что ему скрывать? Если это было, то было. Взрослый парень. Расставил все точки над i. Молодец», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

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Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится?
Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.
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