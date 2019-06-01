«Барыс» заключил новый контракт с Дастином Бойдом
Хоккейный клуб «Барыс» подписал новое соглашение с нападающим Дастином Бойдом, информирует официальный сайт астанинской команды. Игрок подписал однолетнее соглашение до 30 апреля 2020 года.
Бойд вернулся в «Барыс» из московского «Динамо» в ходе минувшего сезона, набрав 15 (6+9) очков в 51 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "-6" и 26 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч. В плей-офф прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина на счету форварда 4 (2+2) балла в 12 играх.
На счету казахстанского нападающего 448 матчей и 275 (127+148) очков в КХЛ.
В составе сборной Казахстана Бойд выиграл домашний чемпионат мира в 2019 году в первом дивизионе.
«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке
«Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.
- 1 июня 2019
-
15:32
-
15:03
-
14:43
-
14:27
-
13:59
-
13:43
-
13:27
-
12:51
-
12:26
-
11:59
-
11:23
-
10:57
-
10:39
-
10:13
-
09:51
-
09:22
-
08:54
-
08:27
-
08:10
-
05:45
- 31 мая 2019
-
23:59
-
23:31
-
23:02
-
22:49
-
22:23
-
21:43
-
21:35
-
21:11
-
21:02
-
20:27
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:27
-
18:56
Партнерский контент