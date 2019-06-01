«Барыс» заключил новый контракт с Дастином Бойдом

Хоккейный клуб «Барыс» подписал новое соглашение с нападающим Дастином Бойдом, информирует официальный сайт астанинской команды. Игрок подписал однолетнее соглашение до 30 апреля 2020 года.



Бойд вернулся в «Барыс» из московского «Динамо» в ходе минувшего сезона, набрав 15 (6+9) очков в 51 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "-6" и 26 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч. В плей-офф прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина на счету форварда 4 (2+2) балла в 12 играх.



На счету казахстанского нападающего 448 матчей и 275 (127+148) очков в КХЛ.



В составе сборной Казахстана Бойд выиграл домашний чемпионат мира в 2019 году в первом дивизионе.

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