Команда артистов и борцов Fight Nights сыграют в хоккей

2-3 июня в Москве в Центр Хоккейного Мастерства пройдет международный благотворительный турнир по хоккею «Пасуй в будущее», посвященный Международному дню защиты детей. Турнир откроет гала-матч — в составе команд будут известные актеры, спортсмены и общественные деятели.
В гала-матче примут участие актер Марат Башаров, телеведущий и общественный деятель Сангаджи Тарбаев, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, лидер группы «Uma2rman» Сергей Кристовский, актёр Евгений Пронин и другие.
Артисты поддержат детский благотворительный турнир, организованный общероссийской общественной организацией помощи «Под крылом России», которая уже не в первый раз проводит соревнования между командами воспитанников спортивных школ и детских домов России и ближнего зарубежья.
В церемонии награждения примет участие Игор Бутман — народный артист России, игрок Ночной Хоккейной Лиги.
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