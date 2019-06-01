Кэссиди: Маршан, Бержерон и Пастрняк знают, что должны прибавить

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-1). Третий матч противостояния состоится 2 июня, начало встречи — в 03:00 мск.



«Сегодня тройка Маршан — Бержерон — Пастрняк излучала хорошее настроение. Они знают, что должны прибавить. Мы посмотрели вместе кое-какое видео, подметили определенные тенденции „Сент-Луиса“. Я уверен, что у соперника свой взгляд на то, как должно сыграть это звено, особенно у их голкипера. Но по тому, как складывается плей-офф и шел регулярный чемпионат, долго эта тройка не молчала — отсюда моя уверенность в том, что они сыграют лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.