Кэссиди: Маршан, Бержерон и Пастрняк знают, что должны прибавить
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-1). Третий матч противостояния состоится 2 июня, начало встречи — в 03:00 мск.
«Сегодня тройка Маршан — Бержерон — Пастрняк излучала хорошее настроение. Они знают, что должны прибавить. Мы посмотрели вместе кое-какое видео, подметили определенные тенденции „Сент-Луиса“. Я уверен, что у соперника свой взгляд на то, как должно сыграть это звено, особенно у их голкипера. Но по тому, как складывается плей-офф и шел регулярный чемпионат, долго эта тройка не молчала — отсюда моя уверенность в том, что они сыграют лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
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