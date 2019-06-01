Хартикайнен: в России ловил лосося, теперь отправлюсь на рыбалку в Канаду

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал о любви к рыбалке.
«Научился рыбачить, как только начал ходить. Мы много времени проводили в загородном доме. Отец и дедушка начали меня приучать к рыбалке практически с рождения.
В России тоже ездил на рыбалку. Мы были на Варзине, недалеко от Мурманска. Добирались туда на вертолёте, там очень крутой клёв на лосося. Этим летом отправляюсь в Канаду, в Британскую Колумбию. Буду ловить королевского лосося – чавычу и радужную форель – микижу. Будем снимать нашу поездку, так что зимой уже можно будет посмотреть готовое видео.
Вероятно, самая большая рыба — щука весом 9 килограммов 200 граммов. Семикилограммовый лосось тоже был весьма неплохим уловом. Прошлым летом поймал судака весом 5,5 кг. Надеюсь, этим летом смогу поймать лосося больше 10 кг», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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