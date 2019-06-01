Тарасенко принял участие в тренировке «Сент-Луиса» перед третьей игрой финала

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко принимает участие в тренировочном занятии, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Роузен. Российский форвард пропустил предыдущее занятие «музыкантов».
В нынешнем плей-офф 27-летний Тарасенко провёл 21 матч. На его счету 10 заброшенных шайб и пять результативных передач при показателе полезности «–3». Голевая серия российского форварда насчитывает уже четыре игры.
Третий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдёт в Сент-Луисе 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Счёт в серии после двух игр — 1-1.
Не поможет «Сент-Луису» шведский форвард Оскар Сундквист. Во втором матче финала Кубка Стэнли швед применил силовой приём против защитника «Бостона» Мэтта Грызлика. В результате этого эпизода Сундквист был удалён на две минуты, а Грызлик больше не появлялся на льду. 30 мая главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди объявил, что защитник не полетел с командой в Сент-Луис и точно не сыграет в следующем матче серии. Сундквиста дисквалифицировали на один матч.
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