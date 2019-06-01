«Спартак» заключил новый контракт с Русланом Педаном
Российский защитник Руслан Педан заключил новый контракт с московским «Спартаком», информирует в «Инстаграме» хоккейное агентство Winners. Соглашение рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.
В сезоне-2018/19 24-летний защитник сыграл 11 (7 — за «Спартак», 4 — за «Динамо») матчей в регулярном чемпионате, отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности «-3» и восемь минут штрафа. За игру Педан проводил на льду 11 минут 15 секунд. Большую часть сезона Педан провёл в ВХЛ в составе «Химика».
За карьеру в КХЛ также защищал цвета ХК «Сочи». В общей сложности Педан сыграл 67 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 5 голевых передач при полезности «-6» и 57 штрафных минутах.
Защитник Руслан Педан вернулся в «Спартак»
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