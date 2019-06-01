Мур: именно из-за таких моментов ты тренируешься, готовишься и заботишься о себе

Защитник «Бостон Брюинз» Джон Мур поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-1). Третий матч противостояния состоится 2 июня, начало встречи — в 03:00 мск. Эта игра станет первой для опытного защитника в финале плей-офф. Мур заменит травмированного Мэтта Грызлика.

«Именно из-за таких моментов ты тренируешься, готовишься и заботишься о себе. Надо быть готовым выполнить работу, когда потребуется. Все ребята в течение сезона были готовы прийти команде на выручку, и сейчас настала моя очередь. Я готов.

Значение имеет лишь то, что происходит здесь и сейчас. Не думаю о том, что было в прошлом. Сейчас надо сделать глубокий вдох и сконцентрироваться. На этом этапе плей-офф очень много отвлекающих факторов», — цитирует Мура официальный сайт НХЛ.