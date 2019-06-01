Буре: не думаю, что России следует копировать хоккей сборной Финляндии

Легендарный российский форвард сборной России и НХЛ Павел Буре прокомментировал стиль игры чемпионов мира — сборной Финляндии — и его возможное применение сборной России.
«После победы финнов на чемпионате мира, которую они смогли добыть без своих звёзд, появилось очень много разговоров, что они играют в тот хоккей, в который следует играть и нам. Не думаю, что это правильно. Да, у финнов есть своя система, но на прошедшем мировом первенстве они играли строго от обороны. Их хоккей чем-то похож на тот, в который играл ЦСКА в последнем плей-офф, но у „армейцев“ есть исполнители, такие как Григоренко, Капризов, Окулов, а у финнов была чисто рабочая команда.
Уверен, что будущее за атакующим хоккеем. Если бы мы играли в полуфинале, допустим, серию до четырёх побед, то Финляндия не победила бы Россию. А тут всё решил один матч. Финны играли от обороны, потому что это был их единственный шанс.
В НХЛ давно отказались от капканов, да и судейство там не дает применять мелкий фол: пиджаки, зацепы – все это строго карается. Хорошо, что ИИХФ в следующем году планирует перейти на узкие площадки. Это пора делать и нам. Канадский размер поля уберёт капканы и колючую проволоку из средней зоны. Зрители хотят видеть красивые атаки, голы, а не скучную игру по принципу «кто кого перетерпит", — сказал Буре «Чемпионату».
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