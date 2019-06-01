Канадский журналист — о Чибисове: «Виннипег» добавил глубины атаке

Канадский журналист Кен Уайб прокомментировал переход в «Виннипег Джетс» российского форварда Андрея Чибисова.
«Виннипег» с помощью европейского рынка свободных агентов решил добавить глубины атаке. Учитывая приближение потолка зарплат, «Джетс» подписали российского крайнего форварда Андрея Чибисова на однолетний контракт.
По соглашению Чибисов заработает $ 925 тыс. на уровне НХЛ или $ 70 тыс. в АХЛ. В прошлом сезоне 26-летний форвард набрал 20 очков в 50 матчах в составе магнитогорского «Металлурга». Он добавит команде габаритов и сможет сыграть на любом краю.
Чибисов играл за сборную России, а сейчас заинтересован в игре в НХЛ, чтобы продолжать развиваться как игрок. Скаутские отчёты свидетельствуют о его хорошем развитии для габаритного нападающего. Андрей известен трудоспособностью и хорошим хоккейным чутьём, способен хорошо играть в меньшинстве, а это важно для «Джетс».
Ожидается, что Чибисов может побороться за место в главной команде и точно добавит глубины всей системе. В силу возраста контракт мог быть подписан сроком только на один сезон, потом он будет неограниченно свободным агентом», — написал Уайб в статье для Winnipeg Sun.
- 1 июня 2019
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