Назаров: Кузнецова просто подставили. Теперь он сократит круг общения

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о скандале с Евгением Кузнецовым, который оказался на видео рядом с белым порошком.

«В последнее время участились нападки на Илью Ковальчука и Евгения Кузнецова. Про Илью я и сам сказал в одном из своих интервью, что в сборной ошиблись при выборе капитана. Но это чисто физиологический фактор, мы все не молодеем и становимся старше. Молодёжь догоняет и перегоняет нас.

В плане человеческих качеств Илья отличный человек и профессионально относится к своему делу. На днях прочитал заявление бойца MMA Шлеменко о том, что Ковальчук якобы пропагандирует алкоголь. Повторю снова то, что прекрасно знаю сам: выпить пару бокалов пива для любого хоккеиста абсолютно нормально, никакой пропаганды здесь нет. Считаю, что каждому нужно заниматься своим делом, а не учить взрослых людей, что им можно делать, а что нет.

Что касается Евгения Кузнецова, то его банально подставили. Женю прекрасно знаю по совместной работе в «Тракторе», этот тогда ещё совсем молодой хоккеист начинал у меня играть. Кузнецов никогда не будет заниматься чем-то противозаконным. То, что в НХЛ моментально во всём разобрались и закрыли дело, говорит о многом. Теперь, думаю, Евгений сократит круг своего общения и больше не позволит так себя подставлять.

Предлагаю всем успокоиться и расслабиться. Сейчас надо радоваться завоёванной сборной Россией бронзе на чемпионате мира, а в следующем году, уверен, наша сборная улучшит результат. Желаю всем хорошо отдохнуть и позитивного лета», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Ужасно, что Ковальчук пропагандирует алкоголь». Боец критикует хоккеиста Ковальчук считает, что пиво помогает восстановиться. У Александра Шлеменко другая позиция.