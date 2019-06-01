Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак перенёс операцию

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак восстановится к сентябрьскому тренировочному лагерю после операции на спине, информирует официальный сайт НХЛ.
«Насколько я понимаю, он будет готов. Но если честно, я не слишком много знаю обо всём процессе. Сейчас у него всё хорошо. Мне постоянно сообщают новости, он был поблизости. Надо просто доверять процессу и докторам», — прокомментировал состояние игрока генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло.
6 мая Клаттербак заявил, что играл на фоне проблем со спиной, которые включали в себя два смещённых позвонка, грыжу и стрессовый перелом. Он не принял участия в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз», в котором «Айлендерс» проиграли со счетом 2:5 и завершили сезон.
В минувшем регулярном чемпионате Клаттербак набрал 23 (8+15) очка в 73 матчах. В семи играх плей-офф он результативными действиями не отметился.
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