Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак перенёс операцию

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак перенёс операцию
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак восстановится к сентябрьскому тренировочному лагерю после операции на спине, информирует официальный сайт НХЛ.

«Насколько я понимаю, он будет готов. Но если честно, я не слишком много знаю обо всём процессе. Сейчас у него всё хорошо. Мне постоянно сообщают новости, он был поблизости. Надо просто доверять процессу и докторам», — прокомментировал состояние игрока генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло.

6 мая Клаттербак заявил, что играл на фоне проблем со спиной, которые включали в себя два смещённых позвонка, грыжу и стрессовый перелом. Он не принял участия в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз», в котором «Айлендерс» проиграли со счетом 2:5 и завершили сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Клаттербак набрал 23 (8+15) очка в 73 матчах. В семи играх плей-офф он результативными действиями не отметился.

Игрок «Детройта» разбил лицо сопернику. Месть была жуткой
Кровь, выбитый зуб и хоккей в лучших традициях НХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент