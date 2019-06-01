Панарин надел куртку главного тренера сборной России, отдыхая на яхте со Знарком
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в своём «инстаграме» поделился фотографией из отпуска.
На ней он запечатлён на яхте с семьёй главного тренера «Спартака» Олега Знарка. При этом на Панарине надета куртка главного тренера сборной России по хоккею.
Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Артемия Панарина.
Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны 2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
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