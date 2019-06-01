Президент ФХР Владислав Третьяк подвёл итоги сезона-2018/19 для сборных России.

«В этом году на главном турнире сезона мы сумели собрать одну из самых сильных по своему таланту и потенциалу команд за последние годы. Конечно же я бы хотел поблагодарить всех и каждого, кто откликнулся на наш призыв, приехал в сборную и старался всеми силами помочь добиться победы. Могу сказать, что ещё до начала турнира этот состав стал настоящей Командой, единым целым, коллективом, объединённым одной целью.

В целом сборная России провела хороший турнир. На групповом этапе, в кубковом раунде наша команда ни разу не отступила от своей игры. Хоккеисты и весь штаб сборной в ежедневном режиме решали максимальные задачи. Уступив всего в одном матче из десяти, мы, к большому сожалению, не смогли пробиться в финал. Тем не менее никого из игроков ни в коем случае нельзя обвинить в безволии. Каждый внёс свой вклад в завоевание бронзовых медалей.

Хотел бы особо отметить российских болельщиков, которые устроили для нас очередной «домашний» чемпионат мира. Практически после каждой игры российские хоккеисты отмечали незабываемую атмосферу и трибуны с флагами нашей страны.

Говоря об итогах, нельзя не упомянуть, что мы завершаем сезон с медалями не только на главном турнире, но и на молодёжном и юниорском чемпионатах мира. В январе наша сборная до 20 лет привезла из Северной Америки бронзовые медали. А весной юниорская сборная России вернулась из Швеции с серебром. Особняком стоит победа в Кубке Вызова сборной до 17 лет — неофициальном чемпионате мира, ежегодно проходящем в Канаде. Все эти результаты говорят о том, что, помимо определённых успехов и достижений, впереди у нас есть большая и серьёзная работа по развитию детского, молодёжного и юниорского хоккея как основы для будущего нашего вида спорта.

Кроме спортивной составляющей чемпионата мира, хотелось бы отметить ещё одну победу — получение права проведения матчей первенства планеты в 2023 году в Санкт-Петербурге. Федерация хоккея России организовала отличную презентацию города на годовом конгрессе ИИХФ. Именно орган международной федерации единогласно принял решение о проведении чемпионата мира в нашей стране», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.