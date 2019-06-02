«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала, счёт в серии — 2-1

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде разгромил «Сент-Луис Блюз» — 7:2.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.



В составе «музыкантов» заброшенными шайбами отметились Колтон Парэйко и Иван Барбашёв. Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.