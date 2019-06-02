«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала, счёт в серии — 2-1
В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде разгромил «Сент-Луис Блюз» — 7:2.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.
В составе «музыкантов» заброшенными шайбами отметились Колтон Парэйко и Иван Барбашёв. Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
02 июня 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2 : 7
0:3, 1:2, 1:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бержерон (Крюг, Дебраск) – 10:47 (5x4), 0:2 – Койл (Юханссон, Хайнен) – 17:40 (5x5), 0:3 – Курали (Нордстрём) – 19:50 (5x5), 0:4 – Пастрняк (Крюг, Бержерон) – 20:41 (5x4), 1:4 – Барбашев (Сэнфорд, Стин) – 31:05 (5x5), 1:5 – Крюг (Маршан, Бержерон) – 32:12 (5x4), 2:5 – Парэйко (О'Райлли, Бозак) – 45:24 (5x4), 2:6 – Аккьяри (Нордстрём) – 58:12 (en), 2:7 – Юханссон (Крюг, Клифтон) – 58:35 (5x4)
Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.
Кэссиди — о финале плей-офф: ожидаю, что лидеры «Бостона» преобразятся
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