Пастрняк: 4 гола в большинстве, забитые 4 бросками? Так уже делали русские на ЧМ

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оценил игру команды в большинстве в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». «Медведи» одержали победу со счётом 7:2.



«Четыре гола в большинстве из четырёх попыток, забитые четырьмя бросками? Вроде бы я где-то это уже видел. По-моему, это были русские на чемпионате мира», — сказал после матча чешский хоккеист.



Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.