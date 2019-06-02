Пастрняк: 4 гола в большинстве, забитые 4 бросками? Так уже делали русские на ЧМ
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оценил игру команды в большинстве в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». «Медведи» одержали победу со счётом 7:2.
«Четыре гола в большинстве из четырёх попыток, забитые четырьмя бросками? Вроде бы я где-то это уже видел. По-моему, это были русские на чемпионате мира», — сказал после матча чешский хоккеист.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.
«Словно русские на чемпионате мира». «Бостон» растоптал команду Тарасенко
4 большинства, 4 гола, 4 броска.
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