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Видеообзор уверенной победы «Бостона» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Видеообзор уверенной победы «Бостона» в третьем матче финала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде разгромил «Сент-Луис Блюз» — 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Тори Крюг, Ноэль Аккьяри и Маркус Юханссон. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.

Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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4 большинства, 4 гола, 4 броска.
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