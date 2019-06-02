Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шенн сделал сальто, пытаясь применить силовой приём против Пастрняка

Шенн сделал сальто, пытаясь применить силовой приём против Пастрняка
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 7:2 в третьем матче финала Кубка Стэнли. Игра состоялась на льду «музыкантов».

В первом периоде нападающий «блюзменов» Брэйден Шенн попытался применить силовой приём против форварда «медведей» Давида Пастрняка. В результате канадский хоккеист сделал сальто, отметившись эффектным падением.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Тори Крюг, Ноэль Аккьяри и Маркус Юханссон. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.

Хара после свистка ударил кулаком в лицо форварда «Блюз» Маруна
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент