Шенн сделал сальто, пытаясь применить силовой приём против Пастрняка

«Бостон Брюинз» разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 7:2 в третьем матче финала Кубка Стэнли. Игра состоялась на льду «музыкантов».



В первом периоде нападающий «блюзменов» Брэйден Шенн попытался применить силовой приём против форварда «медведей» Давида Пастрняка. В результате канадский хоккеист сделал сальто, отметившись эффектным падением.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Тори Крюг, Ноэль Аккьяри и Маркус Юханссон. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало – в 3:00 мск.