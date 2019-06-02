Иван Барбашёв близок к повторению клубного рекорда «Сент-Луиса»
«Бостон Брюинз» разгромил «Сент-Луис Блюз» со счётом 7:2 в третьем матче финала Кубка Стэнли. Игра состоялась на льду «музыкантов».
Форвард «блюзменов» Иван Барбашёв отметился результативным броском и продлил серию с набранными очками в домашних матчах плей-офф — теперь она составляет четыре игры. До повторения клубного рекорда россиянину нужно набрать очки в четвёртой игре финальной серии. В нынешнем плей-офф 23-летний форвард провёл 22 матча, забросив три шайбы и отдав три результативные передачи при показателе полезности «+2».
Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.
Модано: Тарасенко и Барбашёв — составляющие успеха «Сент-Луиса»
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