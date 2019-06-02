Барбашёв: мой гол не имеет значения — «Сент-Луис» проиграл с разгромным счётом

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о поражении со счётом 2:7 в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Игра прошла на льду «музыкантов».



«Конечно, приятно, что удалось забить в своём первом финале, но на самом деле это не имеет значения, потому что мы проиграли, да ещё и с таким счетом.



Нам нужно играть одной командой, сегодня этого не получилось. Нельзя терять шайбу, особенно на синих линиях. Понимаем, что «Бостон» играет на контратаках. В понедельник надо сыграть умно и всем вместе — как во втором матче», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало — в 3:00 мск.