Маршан — о победе со счётом 7:2: «Бостон» может играть ещё лучше
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан подвёл итог третьего матча серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Игра закончилась со счётом 7:2 в пользу «медведей», которые повели в серии со счётом 2-1.
«Это один из тех вечеров, когда дела с самого начала складываются в твою пользу. Однако нельзя ожидать, что так будет всегда. Сегодня мы забивали важные голы в большинстве в правильные моменты. Но во втором и третьем периодах хозяева прижимали нас. «Бостон» может играть лучше.
Не считаю, что мы играли сильно иначе, чем в других матчах. «Бостон» был чуть лучше в деталях, а когда ты лучше в деталях, несколько сантиметров могут сделать большую разницу, забиваешь ты или забивает соперник», — цитирует Маршана пресс-служба лиги.
«Словно русские на чемпионате мира». «Бостон» растоптал команду Тарасенко
4 большинства, 4 гола, 4 броска.
- 2 июня 2019
-
11:17
-
11:02
-
10:53
-
10:32
-
10:21
-
09:53
-
09:22
-
09:00
-
08:33
-
08:13
-
08:06
-
06:20
- 1 июня 2019
-
23:50
-
23:28
-
23:15
-
22:57
-
22:43
-
22:19
-
21:59
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:02
-
20:00
-
19:27
-
19:06
-
18:46
-
18:31
-
18:10
-
17:40
-
17:16
-
16:46
-
16:11
-
16:06
Партнерский контент