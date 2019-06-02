Маршан — о победе со счётом 7:2: «Бостон» может играть ещё лучше

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан подвёл итог третьего матча серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Игра закончилась со счётом 7:2 в пользу «медведей», которые повели в серии со счётом 2-1.



«Это один из тех вечеров, когда дела с самого начала складываются в твою пользу. Однако нельзя ожидать, что так будет всегда. Сегодня мы забивали важные голы в большинстве в правильные моменты. Но во втором и третьем периодах хозяева прижимали нас. «Бостон» может играть лучше.



Не считаю, что мы играли сильно иначе, чем в других матчах. «Бостон» был чуть лучше в деталях, а когда ты лучше в деталях, несколько сантиметров могут сделать большую разницу, забиваешь ты или забивает соперник», — цитирует Маршана пресс-служба лиги.

«Словно русские на чемпионате мира». «Бостон» растоптал команду Тарасенко 4 большинства, 4 гола, 4 броска.