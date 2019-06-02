Юханссон: «Бостон» делал правильные вещи в большинстве и ничего не усложнял

Нападающий «Бостон Брюинз» Маркус Юханссон после победы со счётом 7:2 в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» оценил игру команды в большинстве. «Медведи» четырежды поразили ворота соперника при игре в неравных составах, затратив на это четыре броска в створ.
«Мы делали правильные вещи и ничего не усложняли. Просто доставляли шайбу к воротам. Конечно, нельзя не признать, что такие матчи добавляют уверенности в себе. Иногда что-то не идёт, но когда ты продолжаешь работать, всё получается», — приводит слова Юханссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.
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