Анттила: обыграли Россию за счёт колоссальной работы, пришлось много обороняться

Капитан сборной Финляндии Марко Анттила вспомнил недавнее триумфальное выступление команды на чемпионате мира в Словакии.



«Весь турнир — это что-то невероятное для всей нашей команды. А для меня особенно, потому что я никогда не выигрывал крупных трофеев ни на международной арене, ни в чемпионате Финляндии. Мне на следующий день после финала исполнилось 34 года — трудно представить лучший подарок ко дню рождения.



Обыграть Швецию, Россию и Канаду удалось только за счёт колоссальной работы и придуманной тренерами тактики. Мы весь сезон на этапах Евротура готовились к турниру, привыкали к требованиям Ялонена и с каждым матчем всё лучше и лучше их выполняли. А на чемпионате мира вышли на пик формы и за счёт самоотдачи сумели воплотить это всё в победы. Было очень непросто — со Швецией мы отыгрались только в конце основного времени, с Россией пришлось много обороняться и отрабатывать в обороне, бороться в своей зоне, а с Канадой проигрывали в ходе встречи — нужно было не запаниковать и гнуть свою линию. Но за счёт дисциплины и командного духа мы сделали всё это», — приводят слова Анттилы «Известия».

Сборной России есть чему поучиться у финнов. И это не антихоккей Тактическая гибкость тренеров и умение добиваться результата.