Черри: едва Тарасенко получает шайбу, Хара бьёт его и залезает под кожу

Известный канадский телеведущий Дон Черри высоко оценил действия защитника «Бостон Брюинз» Здено Хары, который в финале Кубка Стэнли противостоит российскому форварду «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко. В третьем матче серии «медведи» обыграли соперника со счётом 7:2.



«Хара вносит огромный вклад. Каждый раз, когда Тарасенко выходит на лёд, против него оказывается Здено. Он просто замучил нападающего соперника. Едва Тарасенко получает шайбу, против него оказывается Хара, который бьёт его и залезает под кожу», — приводит слова Черри Sportsnet.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.