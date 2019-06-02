Пастрняк: после первого гола «Бостон» не давал «Сент-Луису» спуску

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оценил игру команды в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (7:2).



«Да, поначалу было очень громко, но мы этого ожидали. Они довольно давно не играли в финале, и я рад за их город. Но мы, если честно, были сосредоточены на собственном старте, и, на мой взгляд, он нам вполне удался. «Бостон» начал с отлично убитого меньшинства, а вскоре сам забил в большинстве. Тот гол поднял нам настроение, и дальше мы уже не давали им спуску», — цитирует чешского хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.