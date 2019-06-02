Коммодор: когда слышу фамилию Бэбкок, возникает ассоциация с куском дерьма

Известный в прошлом защитник Майк Коммодор в очередной раз обрушился с критикой на главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока.
«Когда я слышу фамилию Бэбкок, у меня возникает ассоциация с куском дерьма. Если бы у меня была возможность причинить ему боль и всё сошло бы мне с рук, я подумал бы о таком варианте. Но наказание должно быть таким, чтобы не сесть в тюрьму. К примеру, можно было бы организовать кулачный бой. Майк мог бы нанести первый удар, чтобы у меня не было проблем, а потом всё бы началось.
Надеюсь, что больше никогда не увижу его до конца своей жизни. Я не хочу видеться с подобными людьми. Бэбкок — настоящий подонок. Если бы мы встретились по какой-то причине, мне было бы сложно держать себя в руках. Я бы наверняка сорвался и выбил бы из него всю дурь. Не говорю, что являюсь самым крутым человеком в мире, но Бэбкок получил бы по полной программе», — сказал Коммодор в эфире подкаста The Meantime.
- 2 июня 2019
-
15:56
-
15:43
-
15:10
-
14:41
-
14:22
-
13:56
-
13:23
-
12:56
-
12:28
-
12:16
-
11:43
-
11:17
-
11:02
-
10:53
-
10:32
-
10:21
-
09:53
-
09:22
-
09:00
-
08:33
-
08:13
-
08:06
-
06:20
- 1 июня 2019
-
23:50
-
23:28
-
23:15
-
22:57
-
22:43
-
22:19
-
21:59
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:02