Коммодор: когда слышу фамилию Бэбкок, возникает ассоциация с куском дерьма

Известный в прошлом защитник Майк Коммодор в очередной раз обрушился с критикой на главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока.



«Когда я слышу фамилию Бэбкок, у меня возникает ассоциация с куском дерьма. Если бы у меня была возможность причинить ему боль и всё сошло бы мне с рук, я подумал бы о таком варианте. Но наказание должно быть таким, чтобы не сесть в тюрьму. К примеру, можно было бы организовать кулачный бой. Майк мог бы нанести первый удар, чтобы у меня не было проблем, а потом всё бы началось.



Надеюсь, что больше никогда не увижу его до конца своей жизни. Я не хочу видеться с подобными людьми. Бэбкок — настоящий подонок. Если бы мы встретились по какой-то причине, мне было бы сложно держать себя в руках. Я бы наверняка сорвался и выбил бы из него всю дурь. Не говорю, что являюсь самым крутым человеком в мире, но Бэбкок получил бы по полной программе», — сказал Коммодор в эфире подкаста The Meantime.

Коммодор: Бэбкок — лучший тренер поколения? Чушь. Он шарлатан