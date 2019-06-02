Анттила: хочу выиграть трофей с «Йокеритом» в КХЛ
Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила рассказал, какую цель ставит перед собой в составе «Йокерита». В мае капитан сборной поднял над головой трофей за победу в чемпионате мира.
«Сможет ли Финляндия снова повторить успех без звёзд НХЛ? Время покажет. Сейчас не хочу говорить о будущем. Посмотрим, что решат тренеры в следующем году, как они будут собирать состав. Но для меня будет большой честью ещё не раз надеть форму сборной. Точно так же я хочу выиграть трофей с «Йокеритом» в КХЛ, где очень сложный чемпионат, участие в котором многим из нас помогло добиться этого успеха на чемпионате мира», — цитируют Анттилу «Известия».
В минувшем сезоне «Йокерит» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде московскому «Динамо» со счётом 2-4.
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