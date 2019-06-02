Есмантович — о контракте Никитина: вопрос гонки вооружений сейчас не стоит

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, обсуждал ли он с главным тренером Игорем Никитиным детали нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до конца следующего сезона.



«Не стоит вопрос какой-то гонки вооружений сейчас. Все довольны, всё в порядке, у всех контракты, мы идём дальше. Всё хорошо, и нет смысла нагнетать эту ситуацию. Мы завершили сезон, отгуляли, теперь отпуск, и с новыми силами — в бой. Как говорят шахтёры, спустимся в шахты и будем работать», — приводит слова Есмантовича РИА «Новости».



В сезоне-2018/19 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).

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