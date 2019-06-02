Генменеджер «Филадельфии»: Харт должен заслужить место в составе

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер оценил перспективы молодого голкипера Картера Харта.
«Я уже давно в хоккее, видел многое. Харту сейчас 20 лет, в августе исполнится 21. Я по-прежнему считаю, что ему ещё предстоит в ближайшие годы столкнуться с проблемами. Пока всё выглядит так, что он станет очень хорошим вратарём и сможет играть на таком уровне в течение многих лет.
Будет ли он нашим первым номером после сборов? Конечно, он способен на это. Не хочу, чтобы мои слова воспринимались как угроза, но ему, как и всем остальным, надо заслужить место в составе. Ребятам в его возрасте сложно играть в НХЛ. Безусловно, всё говорит о том, что он замечательный молодой хоккеист. Думаю, что талант позволит ему быть на уровне и он в течение долгих лет будет защищать ворота нашей команды. Но я не хотел бы оказывать на него слишком сильное давление, утверждая, что он обязан проявить себя уже сейчас. Пусть он спокойно играет. Надеюсь, что у нас будут и другие варианты в воротах, нам хватит глубины состава на этой позиции. Я хотел, чтобы у нас был такой подход к этому вопросу», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.
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