Д. Хьюз: последние два месяца я регулярно играл, мне нужен отдых

Нападающий сборной США Джек Хьюз рассказал, по какой причине пропустил фитнес-тесты перед драфтом Национальной хоккейной лиги.
«Я догадывался, что мне не придётся сдавать фитнес-тесты, потому что у меня не было возможности подготовиться к ним. Я же последние два месяца постоянно играл. У меня не было шанса отдохнуть между двумя турнирами — юниорским и взрослым чемпионатами мира. Смысла в этих тестах не было. Мне нужен отдых», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.
Хьюз является одним из фаворитов предстоящего драфта, который пройдёт в Ванкувере. Основным конкурентом американца в борьбе за первый номер является финский форвард Каапо Какко, ставший в мае чемпионом мира. Скандинав не приехал на тесты в связи с празднованиями на родине.
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