Д. Хьюз: последние два месяца я регулярно играл, мне нужен отдых

Нападающий сборной США Джек Хьюз рассказал, по какой причине пропустил фитнес-тесты перед драфтом Национальной хоккейной лиги.



«Я догадывался, что мне не придётся сдавать фитнес-тесты, потому что у меня не было возможности подготовиться к ним. Я же последние два месяца постоянно играл. У меня не было шанса отдохнуть между двумя турнирами — юниорским и взрослым чемпионатами мира. Смысла в этих тестах не было. Мне нужен отдых», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.



Хьюз является одним из фаворитов предстоящего драфта, который пройдёт в Ванкувере. Основным конкурентом американца в борьбе за первый номер является финский форвард Каапо Какко, ставший в мае чемпионом мира. Скандинав не приехал на тесты в связи с празднованиями на родине.

Д. Хьюз: никто не мечтает быть вторым номером драфта, хочу быть первым